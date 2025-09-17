إخماد حريق نشب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر

الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.
 


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع أى إصابات أو خسائر بشرية.


 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

