إخماد حريق نشب داخل محل ألعاب أطفال بمدينة نصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات.





حريق محل ألعاب أطفال بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل محل ألعاب أطفال بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

حريق محل ألعاب أطفال بمدينة نصر





وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقع أى إصابات أو خسائر بشرية.





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

