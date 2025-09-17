بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

قررت الجهات المختصة، حبس أيمن حامد سليمان المعروف إعلاميا بـ"مستريح البيض والمزارع" على ذمة التحقيقات.

التحفظ على أموال أيمن حامد سليمان مستريح البيض والمزارع

كما قررت الجهات المختصة، التحفظ على أموال أيمن سليمان وزوجتيه وأبنائه ومنعهم من التصرف فيها، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه ادعى توظيف الأموال في مشروعات وهمية، وأن معظم شركاته منشأة حديثًا بلا نشاط حقيقي، ولم يقدم أي إقرارات ضريبية.



وأفادت التحقيقات بأن أيمن حامد سليمان لم يدخل حساباته أي عائد حقيقي من استثمارات، بل كانت مجرد تحويلات وإيداعات من المواطنين، واستغلاله الطمع في العوائد المرتفعة، حتى أن استشاري روماتيزم حوّل له 2 مليون جنيه، ومدير بشركة الكهرباء أودع 500 ألف جنيه، ومسئول بالوراق الاجتماعية أرسل 150 ألف جنيه.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهم والتي أثبتت صحة معلومات وردت إلى الرقابة الإدارية تفيد بتلقي أيمن حامد سليمان مبالغ ضخمة من المواطنين، بدعوى استثمارها في العديد من المشروعات التي تعمل بها الشركات المملوكة له، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات أسفرت عن صحتها.

أرصدة مستريح البيض والمزارع في البنوك

وأفاد تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بأن المتهم أيمن حامد سليمان المعروف إعلاميا بـ مستريح البيض والمزارع"، امتلك 9 شركات تعمل في العديد من المجالات أبرزها صناعة المنظفات والمناديل الورقية والحفاضات، صناعة الأثاث حيث تبين أن معظم تلك الشركات تم تأسيسها حديثًا وذلك خلال عامي 2023، 2024، والمتحرى عنه يمتلك ويدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعي Face Book باسم مجموعة شركات أيمن حامد سليمان - مجموعة شركات أيمن سليمان القابضة تقوم بالترويج لاستثمار أموال المواطنين في العديد من الأنشطة منها العقارية والزراعية وذلك مقابل الحصول على عائد ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي طبقًا لاختيار الراغبين في الإستثمار ولديه عدد 16 ألف متابع.



وأفادت التحقيقات أنه بإجراء التحريات حول حسابات المتحرى عنه وشركاته ببنوك القطاع المصرفي خلال الفترة من مارس 2024 حتى مارس 2025 تبين:

احتفاظ المتحرى عنه بعدد 2 حساب بالبنك الأهلي المصرى باسم شركته أيمن حامد سليمان وشريكته والحساب الأول بلغ إجمالي الحركات الدائنة حوالي 1.2 مليار جنيه كما بلغت الحركات المدينة حوالي 1،1 مليار جنيه تمثلت أغلب تلك الحركات في عدد 2061 عملية إبداع نقدى وعدد 1363 تحويل وارد من العديد من الأشخاص بالإضافة إلى عدد 1431 تحويل صادر، والحساب الثاني بعملة الدولار الأمريكي بلغ إجمالي الحركات الدائنة حوالي 14 ألف دولار كما بلغت الحركات المدينة حوالى 5500 دولار حيث تمثلت أبرز تلك الحركات في 3 تحويلات واردة و3 إيداعات نقدية وكذا عدد 5 تحويلات صادرة.

وكشفت احتفاظ المتحرى عنه بـ 2 حساب بالبنك الأهلي المصري باسم شركته الدولية للاستشارات كالآتي: الحساب الأول: بلغ إجمالي الحركات الدائنة حوالى 160 مليون جنيه تمثلت في عدد 150 تحويل وارد وكذا عدد 78 تحويل لحظي وارد للحساب من خلال تطبيق إنستا باي بالإضافة لعدد 42 إيداع نقدي من العديد من الأشخاص، كما بلغ إجمالي الحركات المديني حوالي 154 مليون جنيه تمثلت في عدد حوالي 20 ألف تحويل صادر و2 سحب نقدي.

وتابع التقرير أن الحساب الثاني: بلغ إجمالي الحركات الدائنة حوالى 3.3 مليون جنيه تمثلت في عدد 6 تحويلات واردة للحساب من بعض الأشخاص بحوالي 209 مليون جنيه وكذا فوائد شهادات بحوالي 390 ألف جنيه، كما بلغت الحركات المدينة خلال ذات الفترة حوالى 41.3 مليون جنيه تمثلت أبرزها في عدد 13 تحويل صادر بحوالي 38 مليون جنيه.

وكذا احتفاظ المتحرى عنه بعدد 2 حساب شخصي مصرى ودولار بالبنك التجاري الدولي CIB، 1 الحساب الأول جنيه مصري تساوت إجمالي الحركات الدائنة والمدينة بحوالي 41 مليون جنيه حيث تمثلت أبرز الحركات الدائنة في عدد 454 تحويل وارد من أشخاص مختلفة بحوالي 29.8 مليون جنيه وعدد 51 عملية إبداع من العديد من الأشخاص بحوالي مبلغ 8.5 مليون جنيه مصري كما تمثلت أبرز الحركات المدينة في عدد 221 تحويل صادر بحوالي 11.6 مليون جنيه وخصم عدد 173 شيكًا لصالح العديد من المستفيدين بحوالي 26 مليون جنيه.

وأفاد أن الحساب الثاني دولار أمريكي تساوت إجمالي الحركات الدائنة والمدينة بحوالي 11 ألف دولار أمريكي حيث تمثلت الحركات الدائنة في تحويل وارد من حساب المتحرى عنه الشخصي ببنك مصر كما تمثلت الحركات المدينة في مسحوبات نقدية تمت بمعرفة المتحرى عنه بنفسه.



كما أكدت التحريات وأشارت المصادر قيام المتحرى عنه بنشاط توظيف الأموال وذلك من خلال تلقي أموال ضخمة من العديد من المواطنين مقابل أرباح مبالغ فيها تصل إلى 120%.



