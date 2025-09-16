جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

تكثف أجهزة أمن الجيزة جهودها في القبض على متهمين بالتعدي على سائق يعمل بإحدى شركات التوصيل وسرقته بسلاح أبيض في أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، والتسبب في إصابته بجروح بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين لضبطتهم.

وتحرر محضر يحمل رقم 8075 لسنة 2025 جنح ثالث أكتوبر وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا، يفيد بإصابة شاب بإصابة نتيجة تعدي أشخاص عليه بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.



بالانتقال والفحص تبين إصابة شاب يدعى “عبدالله. ف”، بطعنة نتيجة تعدي أشخاص عليه بسلاح أبيض وسرقوا مبلغا ماليا كان بحوزته، وأحدثوا تلفيات في سيارة كان يقودها حال سيره في إحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

