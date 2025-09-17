الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

اللص تظاهر بالتقوى وغفل المصلين، فحص فيديو سرقة تبرعات مسجد الرضوان بالمعادي

فريق بحث لضبط متهم
فريق بحث لضبط متهم بسرقة مسجد في المعادي، فيتو

يواصل رجال الأمن في القاهرة جهودهم لكشف ملابسات واقعة دخول شخص لمسجد الرضوان خلف المحكمة الدستورية، وسرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتحديد هوية المتهم وضبطته وتم تفريغ مقطع الفيديو والتحفظ عليه لفحصة.

 


ورصدت كاميرات المراقبة، دخول شخص المسجد كأي مصلٍ، وأدى صلاة الفجر جماعة مع الحاضرين، ثم جلس يردد الأذكار وبعد انتهاء الصلاة، استغل انشغال الجميع في الانصراف، واختبأ داخل دورة المياه حتى خلت ساحة المسجد.

وخرج متوجهًا إلى غرفة الإمام، حيث كسر قفل صندوق التبرعات واستولى على مبلغ 7 آلاف جنيه كانت مخصصة لصيانة المسجد والتبرعات.

واتخاذ الاجراءات القانونية.


 

