حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

نشب حريق بمطعم “سي فود الشيف صابر” بشارع مصدق في الدقي، ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وفرضت كردونا أمنيا لمحيط الحريق وتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.

وتمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على الـحريق.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص مكان لحريق ومعاينته للوقوف على أسبابه وكشف الخسائر المادية الناجمة عن الحريق.

كما قامت الخدمات المرورية بتنظيم حركة المرور وتسهيل وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

