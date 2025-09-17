الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصرع طفلة فى حريق شقة بأوسيم

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بـ منطقة أوسيم، مما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات اختناقا.

 

حريق شقة سكنية بأوسيم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

 

وبالفحص تبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بحالة اختناق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

