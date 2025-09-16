الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

بعد 4 أشهر من حكم محكمة النقض، تحرك جديد من دفاع "حبيبة الشماع" ضد "أوبر" العالمية

تفاصيل دعوى تعويض
تفاصيل دعوى تعويض بقضية حبيبة الشماع، فيتو

كشف محمد الأمين، المحامي دفاع أسرة الراحلة "حبيبة الشماع"، أنه تم اتخاذ خطوات قانونية جديدة ضد شركة "أوبر" العالمية بسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.


وأوضح أنه أعلم شركة "أوبر" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى أسرة "فتاة الشروق" المقامة ضد الشركة والتي تطالب فيها بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه مصري بشأن الحادث الذي تعرضت له “حبيبة الشماع”.

 

وكانت محكمة النقض في شهر مايو الماضي أسدلت الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، برفض الطعن المقدم من سائق "أوبر" المتهم بالتسبب في وفاة الشابة حبيبة أيمن عدلي الشماع، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بتهمة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.


ردود الأفعال:

وأعربت أسرة المجني عليها عن ارتياحها لتثبيت الحكم، معتبرين أنه يمثل "خطوة أولى في طريق العدالة"، رغم ما وصفوه بـ"عدم كفاية العقوبة" مقارنة بما تعرضت له ابنتهم من "مأساة".

 

من جهته، لم يصدر عن دفاع المتهم أي تعليق رسمي عقب قرار محكمة النقض، الذي يعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز الطعن عليه.

