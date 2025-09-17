الأربعاء 17 سبتمبر 2025
حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة وشاب في الهرم

تفاصيل التعدي على
تفاصيل التعدي على شاب في الهرم، فيتو

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة تعدي مجموعة أشخاص على شاب وسيدة بدائرة قسم الهرم، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات والتأكد من مدى صحة الواقعة.

وأظهر الفيديو عددا من الأشخاص يتعدون بالضرب على شاب، فسقط على الأرض وقاموا بسحله، فيما دخلت سيدة على خط المواجهة وتعرضت هي الأخرى للضرب والسحل في محاولة للدفاع عن المعتدى عليه.


وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

ضبط موظف دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في أكتوبر

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

بعد 4 أشهر من حكم محكمة النقض، تحرك جديد من دفاع "حبيبة الشماع" ضد "أوبر" العالمية

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

عرض عاطل على الطب الشرعي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

بمديرية امن الجيزة قسم الهرم السوشيال ميديا

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

أسعار المانجو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، ارتفاع صنفين وانخفاض الزبدية

مبلغ "يقسم الوسط"، عقوبة ترويج شائعات عن جودة مياه الشرب في تعديلات القانون

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

