فريق بحث لكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة وشاب في الهرم

تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة تعدي مجموعة أشخاص على شاب وسيدة بدائرة قسم الهرم، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات والتأكد من مدى صحة الواقعة.

وأظهر الفيديو عددا من الأشخاص يتعدون بالضرب على شاب، فسقط على الأرض وقاموا بسحله، فيما دخلت سيدة على خط المواجهة وتعرضت هي الأخرى للضرب والسحل في محاولة للدفاع عن المعتدى عليه.



وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

