إحالة المتهمين بالتعدي على سيدة وشاب في الهرم للنيابة العامة

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

أحالت قوات قسم شرطة الهرم 5 متهمين بالتعدي على شاب وسيدة في الهرم بالأسلحة البيضاء للنيابة العامة، بعدما اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرير محضر بالضبط.

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من  القبض على المتهمين بالتعدي على شاب وسيدة بأسلحة بيضاء وعصي خشبية، بعد ظهورهم فى مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ارتكابهم الواقعة.


وظهر في الفيديو تعدي الأشخاص على شاب، بواسطة أسلحة بيضاء وعصي خشبية، والتعدي على سيدة حاولت الدفاع عنه، وسط التلفظ بالسباب على أي شخص يحاول الدفاع عنه.

وبفحص الفيديو من قبل الأجهزة الأمنية، تم تحديد هوية المتهمين، وتشكلت قوة من وحدة مباحث قسم الهرم، وضبط المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

