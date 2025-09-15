الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عرض عاطل على الطب الشرعي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة

حبس عاطل متهم بالبلطجة
حبس عاطل متهم بالبلطجة في القاهرة، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة عرض عاطل متهم ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهم  بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة، حيث أكد أنه كان تحت تأثير المواد المخدرة وفقد السيطرة على نفسه.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته "السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو" وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتعاطيه المواد المخدرة.

