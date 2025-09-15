عرض عاطل على الطب الشرعي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة

قررت جهات التحقيق المختصة عرض عاطل متهم ممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة، حيث أكد أنه كان تحت تأثير المواد المخدرة وفقد السيطرة على نفسه.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة وبحوزته "السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو" وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتعاطيه المواد المخدرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.