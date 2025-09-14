القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي تضمن التشكيك في واقعة انتحار أحمد الدجوي والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.



وأشار إلى أنه بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخص" تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية)، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه إلى معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.