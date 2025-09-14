الأحد 14 سبتمبر 2025
القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

حقيقة وفاة أحمد الدجوي،
حقيقة وفاة أحمد الدجوي، فيتو

كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي تضمن التشكيك في واقعة انتحار أحمد الدجوي والادعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.


وأشار إلى أنه بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز استشاري فني للطب الشرعي "غير مرخص" تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية)، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالي بناءً على طلب أحد أفراد العائلة واستندت فيه إلى معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

