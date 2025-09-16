الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

انقلاب ميني باص
انقلاب ميني باص

أصيب 14 شخصًا مساء اليوم في حادث انقلاب ميني باص عند الكيلو 8 بمدخل مدينة مرسى مطروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

كانت غرفة عمليات مطروح  تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، حيث يخضعون للفحوصات والإسعافات الأولية.

وتكثف الأجهزة الأمنية وإدارة المرور جهودها لتنظيم الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المركبات بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث مرسى مطروح انقلاب ميني باص إصابة 14 شخص ا مستشفي مطروح العام اخبار الحوادث حوادث الطرق وزارة الداخلية

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم.. ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة ..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المواد المخدرة بالجيزة وتضبط المتهمين

الأمن يكشف ملابسات محاولة سرقة هاتف فتاة بالدقهلية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول اتهام شرطة بني سويف بتلفيق قضية

ضبط صانعة محتوى في البساتين بعد نشرها فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تحت تأثير المخدرات في الجيزة

ضبط سيدة تعدت على أخرى بالإسماعيلية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

الداخلية توزع حقائب مدرسية ضمن مبادرة "كلنا واحد" استعدادًا للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads