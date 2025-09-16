إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

أصيب 14 شخصًا مساء اليوم في حادث انقلاب ميني باص عند الكيلو 8 بمدخل مدينة مرسى مطروح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات مطروح تلقت بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التعامل السريع مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى، حيث يخضعون للفحوصات والإسعافات الأولية.

وتكثف الأجهزة الأمنية وإدارة المرور جهودها لتنظيم الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المركبات بشكل طبيعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.