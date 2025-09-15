الإثنين 15 سبتمبر 2025
حوادث

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

حبس متهمين بغسيل
حبس متهمين بغسيل أموال، فيتو

قررت النيابة العامة حبس، متهمين بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكانت قد كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، أن المتهم الرئيسي وزوجته استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها عقارات، سيارات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  70 مليون جنيه.

وكان قد ألقي القبض على متهم اشترك مع زوجته في ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بشراء العقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

