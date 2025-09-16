مصرع شخص في حادث مروري بمنطقة مسطرد بالقليوبية

لقى شخص مصرعه في حادث مروري بمنطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية، خلال عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص في حادث مرور بمنطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص في حادث مروري بمنطقة مسطرد، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن سيارة اصطدمت بشخص يدعي «محسن م م» 69 عامًا، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.