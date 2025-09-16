الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مصرع شخص في حادث مروري بمنطقة مسطرد بالقليوبية

لقى شخص مصرعه في حادث مروري بمنطقة مسطرد التابعة لمحافظة القليوبية، خلال عبوره الطريق، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية: توزيع شنط مدرسية على 200 طالب من الأسر الأولى بالرعاية

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوفاة شخص في حادث مروري بمنطقة مسطرد، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن سيارة اصطدمت بشخص يدعي «محسن م م» 69 عامًا، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

