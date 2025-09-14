السيطرة على حريق محل بقالة في أوسيم

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بأحد محال البقالة بشارع الزيدية في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، دون أي خسائر بالأرواح.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في محل بقالة بشارع الزيدية في منطقة أوسيم، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الذى اندلع داخل المحل دون أي خسائر بالأرواح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

