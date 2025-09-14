الأحد 14 سبتمبر 2025
حوادث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

بنت مبارك المزيفة،
بنت مبارك المزيفة، فيتو

أعلن الدكتور وحيد الكيلاني، المحامي بالنقض، انسحابه من هيئة الدفاع عن المعروفة إعلاميًا بـ"مروة بنت مبارك"، وذلك عقب صدور حكم بحبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.


وأوضح الكيلاني، في بيان رسمي، أن قراره بالانسحاب جاء بعد أن أدى واجبه المهني والأخلاقي في تقديم ما رآه من دفوع جوهرية ومرافعات قانونية التزم فيها بضميره ورسالة المحاماة السامية، مشيرًا إلى أن انسحابه يرجع لظروف خاصة واحترامًا لاعتبارات مهنية وقانونية، لإفساح المجال أمام زملائه من هيئة الدفاع لاستكمال ما بدأه معهم من جهد.

وأكد الكيلاني أن موقفه لا ينتقص من دور زملائه بأي حال، معربًا عن ثقته بقدرتهم على استكمال المسيرة وتحقيق العدالة المنشودة.


وقضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية أمس السبت بحبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًّا بـ”بنت الرئيس حسني مبارك”، سنيتن وغرامة 100 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي اتهمتها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، ومصطفى يسري أمين السر، عبدالله سعيد حاجب المحكمة.


وتعود القضية إلى البلاغ المقدم من الفنانة وفاء عامر ضد مروة يسري، بعد بث مباشر على تطبيق “تيك توك” حمل عبارات اعتبرتها سبًا وقذفا بحقها، ليتم على إثره إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.

