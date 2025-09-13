السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

فتح شارع 26 يوليو كليا في اتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان

فتح طريق كوبري 15
فتح طريق كوبري 15 يوم في الاتجاهين،فيتو

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة في السادسة صباح اليوم السبت  شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان، بعدما إغلاقته امس الجمعة   على أن تكرر نفس الأمر .منتصف الليلة، لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر).

 

أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن اتخاذها إجراءات مرورية جديدة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر".

وأوضحت الإدارة أنه سيتم الغلق الكلى لشارع 26 يوليو فى الاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، وذلك لمدة 3 أيام فقط اعتبارًا من فجر يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر 2025 وحتى صباح الأحد 14 سبتمبر 2025، على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى 6 صباحًا يوميًّا.

 

تحويلات مرورية 

وأكدت الإدارة أنه تم إعداد تحويلات مرورية بديلة على مرحلتين لتسهيل حركة المركبات على النحو التالى:

المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو والراغبة في السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازى، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادى النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.


المسار الثانى: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابى، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة على أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمحاور البديلة للتعامل الفورى مع أي كثافات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة فى محيط الأعمال، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين طوال فترة التنفيذ.

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق جراج مطعم شهير بالجيزة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

شبهة جنائية أم حادث، المعمل الجنائي يفحص حريق أبو النمرس

كنت بتسلى، نص أقوال الفنان محمد فاروق "شيبا" صاحب فيديو "بطاقة الميت"

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

للكشف عن المقصرين، فحص قرار الإزالة لمنزل السيدة زينب المنهار

مش مصريين، حبس شخصين لاتهامهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة

مأساة أسرية، أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم بين سيارتين بالوراق

