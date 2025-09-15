إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالقاهرة الجديدة

شهد الطريق في منطقة القاهرة الجديدة حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابة الركاب، وتم الدفع بونش مروري لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

