السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط طالب من الطابق الثالث بعقار في مدينة بدر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

شكلت قوات مباحث القاهرة فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول واقعة العثور على جثة طالب سقط من الطابق الثالث بأحد العقارات في شارع المعهد الأزهري بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وفق شهود العيان، للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

 

وتلقت قوات المباحث بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع الشاب في الحال، وجرى التحفظ على الجثمان بمكان الواقعة لحين انتهاء الجهات المختصة من المعاينة والتصريح بالدفن.

وتولت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق جراج مطعم شهير بالجيزة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

شبهة جنائية أم حادث، المعمل الجنائي يفحص حريق أبو النمرس

كنت بتسلى، نص أقوال الفنان محمد فاروق "شيبا" صاحب فيديو "بطاقة الميت"

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

للكشف عن المقصرين، فحص قرار الإزالة لمنزل السيدة زينب المنهار

مش مصريين، حبس شخصين لاتهامهما بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة

مأساة أسرية، أسماء المتوفين والمصابين في حادث تصادم بين سيارتين بالوراق

حطموا مكان أكل عيشهم، مشاجرة دامية بين عمال مطعم شهير في أكتوبر ووقوع مصابين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعهد الازهري مباحث القاهرة عمليات النجدة

الأكثر قراءة

عقوبة الاعتداء على الفرق الرياضية أو الحكام في القانون

أجواء إيجابية وعشاء رائع، ماذا حدث في لقاء ترامب ورئيس وزراء قطر بعد الضربة الإسرائيلية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الخيار ومفاجأة عن الطماطم بسوق الجملة بعد "جنونها"

متلازمة العش الفارغ، مشاعر متناقضة لسكان عقار المندرة المائل بعد قرار إخلائه (صور)

سراج منير، المقامر الذي تسبب في وفاة والده وحكم قراقوش كتب نهايته

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات "البريميرليج" والزمالك ضد المصري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع 20 جنيها في البوري والكابوريا

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads