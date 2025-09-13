سقوط طالب من الطابق الثالث بعقار في مدينة بدر

شكلت قوات مباحث القاهرة فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات حول واقعة العثور على جثة طالب سقط من الطابق الثالث بأحد العقارات في شارع المعهد الأزهري بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وفق شهود العيان، للوقوف على أسباب الحادث والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وتلقت قوات المباحث بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين مصرع الشاب في الحال، وجرى التحفظ على الجثمان بمكان الواقعة لحين انتهاء الجهات المختصة من المعاينة والتصريح بالدفن.

وتولت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الحادث.

