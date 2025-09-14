الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل في أبو النمرس

متهم، فيتو
متهم، فيتو

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل اعتدى على طفل لم يتجاوز عمره الـ 4 سنوات ونصف، جنسيًّا بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز أبو النمرس، مما تسبب للطفل في إصابة بالغة الخطورة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية له لمدة عامين.

وكانت أسرة الطفل حررت محضرًا رسميًّا في مركز الشرطة يفيد بتضرر نجلهم من عاطل اعتدى عليه جنسيًّا، داخل أرض زراعية، حيث استدرجه أثناء سباحته في حوض مياه في منطقة زراعية، تحت التهديد مما ألحق به أذى أكده التقرير الطبي الذي وقع عليه من قبل أطباء المستشفى والذي أثبت بتعرض الصغير لاعتداء بالغ يستدعي إجراء عمليه كل شهر لمدة عامين.


وقال عبد الحليم محمد عبد الحليم والد الطفل، في تصريحات صحفية،  إن المتهم استدرج نجله في أرض زراعية أثناء قيامه بالاستحمام في حوض مياه، وأخبره أن هناك مكانًا أفضل للاستحمام، وتعدى عليه وظل الصغير يصرخ دون جدوى.

وأوضح: "فور توجه الطفل إلى المنزل مش عارف يدخل الحمام، فأخذناه ووجدت أن أحد الأشخاص اعتدى عليه جنسيا، فطلب من الطفل أن يصف الشخص الذي فعل به ذلك، وعندما رآه المتهم فرّ هاربا، ثم توجهنا إلى قسم شرطة أبو النمرس حررنا محضرا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه".

وأضاف أن والدة الصغير توفيت منذ أربعة أشهر ولديه طفل آخر مريض، مطالبًا بحق نجله بعد تعرضه لهذه الواقعة المأسوية التي يعاني وسيظل يعاني منها لفترة كبيرة.

واختتم:" الدكاترة قالولي ابنك محتاج عمليات جراحية كل شهر لمدة 3 سنين، علشان يصلحوا اللي حصل، وعايز القصاص من المتهم".

قبل ساعات من الحكم عليها، ماذا قالت "بنت مبارك المزعومة" عن وفاء عامر وتجارة الأعضاء

فتح شارع 26 يوليو كليا في اتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان

سقوط طالب من الطابق الثالث بعقار في مدينة بدر

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق جراج مطعم شهير بالجيزة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

شبهة جنائية أم حادث، المعمل الجنائي يفحص حريق أبو النمرس

كنت بتسلى، نص أقوال الفنان محمد فاروق "شيبا" صاحب فيديو "بطاقة الميت"

أسماء المصابين في حريق محل منتجات بترولية بالبساتين

الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز ابو النمرس محضر قسم شرطة أبو النمرس

الأكثر قراءة

القبض على طبيبة طب شرعي زورت تقريرا عن وفاة أحمد الدجوي

التموين: إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية بدءا من الغد

غدا، إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين

انخفاض كبير بأسعار العمرة وزيادة 80 ألف جنيه في الحج، الغرف السياحية تكشف ما حدث

سر انسحاب وحيد الكيلاني من الدفاع عن مروة يسري بعد الحكم عليها

رغم توسله لوزارة الشباب، نادي الشرقية الرياضي مهدد بالظلام خلال ساعات

سمير فرج لـ إسرائيل: ستفتح عليكم أبواب جهنم إذا استهدفتم الأراضي المصرية (فيديو)

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والرطوبة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads