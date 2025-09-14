القبض على المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل في أبو النمرس

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل اعتدى على طفل لم يتجاوز عمره الـ 4 سنوات ونصف، جنسيًّا بإحدى الأراضي الزراعية بدائرة مركز أبو النمرس، مما تسبب للطفل في إصابة بالغة الخطورة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية له لمدة عامين.

وكانت أسرة الطفل حررت محضرًا رسميًّا في مركز الشرطة يفيد بتضرر نجلهم من عاطل اعتدى عليه جنسيًّا، داخل أرض زراعية، حيث استدرجه أثناء سباحته في حوض مياه في منطقة زراعية، تحت التهديد مما ألحق به أذى أكده التقرير الطبي الذي وقع عليه من قبل أطباء المستشفى والذي أثبت بتعرض الصغير لاعتداء بالغ يستدعي إجراء عمليه كل شهر لمدة عامين.



وقال عبد الحليم محمد عبد الحليم والد الطفل، في تصريحات صحفية، إن المتهم استدرج نجله في أرض زراعية أثناء قيامه بالاستحمام في حوض مياه، وأخبره أن هناك مكانًا أفضل للاستحمام، وتعدى عليه وظل الصغير يصرخ دون جدوى.

وأوضح: "فور توجه الطفل إلى المنزل مش عارف يدخل الحمام، فأخذناه ووجدت أن أحد الأشخاص اعتدى عليه جنسيا، فطلب من الطفل أن يصف الشخص الذي فعل به ذلك، وعندما رآه المتهم فرّ هاربا، ثم توجهنا إلى قسم شرطة أبو النمرس حررنا محضرا، وتمكن رجال المباحث من ضبطه".

وأضاف أن والدة الصغير توفيت منذ أربعة أشهر ولديه طفل آخر مريض، مطالبًا بحق نجله بعد تعرضه لهذه الواقعة المأسوية التي يعاني وسيظل يعاني منها لفترة كبيرة.

واختتم:" الدكاترة قالولي ابنك محتاج عمليات جراحية كل شهر لمدة 3 سنين، علشان يصلحوا اللي حصل، وعايز القصاص من المتهم".

