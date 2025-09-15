القبض على المتهم بسرقة الوحدة الصحية بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر استجابة سريعة من الأجهزة الأمنية عقب بلاغ ورد لقسم الشرطة بتعرض الوحدة الصحية بمنطقة ابني بيتك لواقعة سرقة بعض الأجهزة الطبية والمستلزمات.

تفاصيل الواقعة

على الفور انتقلت قوة من مباحث الجيزة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين سرقة أجهزة من داخل الوحدة، شملت جهازا سونار ومساج وجهاز سمعيات وشاشتين وجهاز كمبيوتر إلى جانب أجهزة أخرى.

جهود الأمن وضبط المتهم

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وشكلت فريق بحث جنائي، نجح في تحديد هوية المتهم وضبطه وبحوزته المسروقات كاملة، التي جرى التحفظ عليها وإعادتها إلى الوحدة الصحية.

كما أمرت الجهات المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



