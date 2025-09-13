السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

أول تحرك أمني لكشف لغز تخدير سيدة وإلقائها بأحد الطرق في طنطا

فريق بحث لكشف واقعة
فريق بحث لكشف واقعة خطف سيدة وسرقتها،فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام وإدارة الإنترنت جهودها لكشف ملابسات تغيب سيدة والعثور عليها ملقاة بأحد الطرق في محافظة طنطا بعد تخديرها وسرقة ذهبها، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة وحقيقتها وضبط الجناة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، رصدت منشورًا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتغيب إحدى السيدات تدعى "رشا"، ومن ثم تم العثور عليها ملقاة على طريق طنطا، وذلك بعد تخديرها وسرقة ذهبها.


وذكر المنشور، أن السيدة مقيمة في منطقة المرج، واختفت في ظروف غامضة أثناء توجهها لشراء بعض الأغراض للمنزل يوم الأربعاء الماضي، ثم تم العثور عليها ملقاة على أحد الطرق وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأثار المنشور حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


ورصدت أجهزة وزارة الداخلية المنشور المتداول، وتجرى تحريات مكثفة حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط القائم على ارتكابها.

