قبل ساعات من الحكم عليها، ماذا قالت "بنت مبارك المزعومة" عن وفاء عامر وتجارة الأعضاء

تصدر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد مباشر، اليوم السبت، حكمها على التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وترصد فيتو خلال السطور التالية أقوال مروة يسري الشهيرة ببنت مبارك في قضية اتهام الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء.

وفي البداية كشفت مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" والمحبوسة حاليًّا على ذمة قضايا تشهير وإساءة للمشاهير ونشر فيديوهات عبر صفحاتها على التواصل الاجتماعي، النقاب عن مصدرها في إدعائها باتجار الفنانة وفاء عامر في الأعضاء وأن الراحل إبراهيم شيكا لاعب كرة القدم، لم يمت بالسرطان بل بسبب بيعه كليته وأن لديها مستندات وتقارير طبية تثبت الحالة الصحية للاعب قبل استدراجه وإقناعه ببيع كليته.

نص أقوالها في التحقيقات

بداية ظهورها على السوشيال ميديا

وقال مروة يسري إنها بدأت نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2013، لكنها كثّفت ظهورها في عام 2025 عبر مقاطع مصورة تحدثت فيها عن مشكلاتها الشخصية وقضايا سياسية.

وأشارت إلى أنها اعتمدت على لقب "بنت مبارك" من أجل التأثير والرد على من أساؤوا إليها، بحسب وصفها في التحقيقات.

كما وجّهت مروة يسري اتهامات صادمة لعدد من الفنانين، على رأسهم وفاء عامر، مدعية تورطها في شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية، وقالت إنها تمتلك مستندات تثبت ذلك، لكنها لم تعرض أي دليل على الإطلاق.

واضافت: قمت بنشر فيديوهات تضمن عبارات اتهام الفنانة وفاء عامر بالاتجار في البشر لكي أدافع عن نفسي، لأنها تقوم بإدارة لجان إلكترونية وبتحرضهم بأخذ صوري الشخصية ويتنمروا عليَّ ونشر مستندات خاصة للعامة ونشر صوري.

وأشارت مروة يسري في أقوالها إلى أنها قامت بنشر الفيديوهات متضمنة اتهامها الفنانة وفاء عامر بالاتجار في البشر بعد ورود معلومات لديها أنها تتخذ من أعمال الخير ستارا عن عملها الحقيقي لإسقاط ضحاياها وتقنعهم أن يتبرعوا بالأعضاء لصالح مرضى آخرين.

وأردفت: أما بالنسبة لإبراهيم شيكا اللي عرفته إنه توفي بسبب تبرعه بالكلى وليس بسبب مرض السرطان وإن وفاء عامر كانت الوسيط بينه وبين المشتري لكليته".

وكشفت مروة يسري أن كافة هذه المعلومات أخبرها بها، المدعو فليب عجيب وشهرته أليكس الذي قام بالتواصل معها عبر رسائل تطبيق التيك توك.



كما كشفت مروة يسري خلال التحقيقات معها، أنها وُلدت يوم 16 نوفمبر 1985 وفقًا للبيانات الرسمية، لوالدتها زينب محمد علي، الحاصلة على بكالوريوس في الإدارة الصناعية، ووالدها يسري عبد الحميد السيد الذي توفي لاحقًا. إلا أنها تؤكد أن اسمها الحقيقي هو "فريدة"، من مواليد نوفمبر 1988.

وأضافت أنها تعرضت للاختطاف في سن عام ونصف، وعاشت داخل أسرة في منطقة إمبابة، موضحة أن هذه الأسرة أخبرتها أنهم عثروا عليها في الشارع، وقد عاملوها معاملة سيئة وتعرضت للضرب المتكرر، ما أثّر على مستواها الدراسي ومنعها من الحصول على مجموع يؤهلها للالتحاق بالجامعة. وأوضحت أنها التحقت لاحقًا بمعهد الجامعة العمالية حيث درست أربع سنوات.

الزواج والانفصال والأسرة

قالت مروة يسري إنها تزوجت فور تخرجها من المعهد من حسن أحمد محمد حسن عبد الرحيم، لتبدأ حياتها الزوجية التي استمرت عشرة أعوام قبل أن تنتهي بالطلاق عام 2019.

وأكدت أنها أنجبت طفلين، مروان البالغ من العمر 14 عامًا، ومالك البالغ 13 عامًا، ويقيمان حاليًا مع والدهما الذي يعمل في المملكة العربية السعودية.

اتهامات بالتشهير بنسب حسني مبارك.. بلاغ رسمي ضد البلوجر مروة ومحاميها

حسابات متعددة وأسماء وهمية

أوضحت مروة يسري في اعترافاتها أنها أنشأت ما يقرب من 40 حسابًا على منصات التواصل الاجتماعي، واختارت اسم "مروة بنت مبارك" وأسماء أخرى مثل "ابنة الرئيس محمد حسني مبارك"، مؤكدة أنها لجأت إلى هذه الطريقة من أجل "تخويف" من أساءوا إليها، ولتفرض حضورها عبر الإنترنت، على حد وصفها.

ارتباط اسمها بمبارك وإيمان الطوخي

وذكرت مروة أيضا أن مستشارة للرئيس الأسبق محمد مرسي هي من أبلغتها أن والدها هو الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأن والدتها هي الفنانة إيمان الطوخي. وقالت إنها اختارت هذا اللقب عمدًا ليمنحها قوة أمام من حاولوا الإساءة إليها أو تشويه سمعتها.

لحظة القبض عليها

وكانت وزارة الداخلية، كشفت في بيان رسمي، تفاصيل القبض على صانعة المحتوى مروة يسري، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد زعمها أنها "الابنة السرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، وادعائها تورط عدد من الفنانين، بينهم وفاء عامر، في قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضحت الوزارة أن تحركها جاء استجابة لبلاغ تقدّمت به الفنانة وفاء عامر ضد المتهمة، بعد أن نشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تشهيرًا بها واتهامات ملفقة، دون أي سند قانوني.

ووفق البيان، فقد تم تحديد مكان المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، رغم إقامتها الأصلية في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وخلال القبض عليها، ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمة هاتفين محمولين، وبتحليل أحدهما فنيًا، تبين احتواؤه على محفظة مالية تتلقى مبالغ محوّلة من الخارج، وهو ما أثار الشبهات حول الدوافع الحقيقية لنشاطها الرقمي.

وبمواجهتها، أقرّت المتهمة أنها اختلقت هذه الادعاءات عن قصد، ونشرتها عبر حساباتها بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، دون أي نية حقيقية لكشف "حقائق" أو امتلاكها أدلة موثقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.