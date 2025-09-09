فوائد عين الجمل، يحمى من السرطان ويقوى المناعة والعظام

فوائد عين الجمل، عين الجمل، من المكسرات الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم وهو يعتبر من أنواع المكسرات القاهرة التى تستخدم فى تزيين الحلوى وعمل العصائر ويمكن تقديمها كتسالى.

وفوائد عين الجمل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث عرف على أنه غذاء المخ لفاعليته فى الحفاظ على الدماغ ورفع معدلات التركيز والذكاء، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن عين الجمل أو الجوز من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعلها كنز صحي متكامل، إذ يعد من أقدم الأطعمة التي عرفها الإنسان وتم الاعتماد عليها كمصدر للطاقة والعناصر المفيدة للجسم.

القيمة الغذائية لعين الجمل

وأضاف السيد: يحتوي عين الجمل على تركيبة غنية من العناصر، فهو مصدر ممتاز للدهون الصحية غير المشبعة، خاصة أحماض الأوميجا 3 التي تفيد القلب والدماغ، كما يحتوي على بروتينات نباتية، وألياف غذائية، فيتامينات مثل E، B6، حمض الفوليك، ومعادن مهمة مثل المغنيسيوم، والفوسفور، والنحاس، والسيلينيوم والزنك، هذه المكونات تجعله من أكثر المكسرات فائدة لصحة الجسم والعقل.

فوائد عين الجمل

فوائد عين الجمل للصحة

وتابع أن من فوائد عين الجمل للصحة الآتي:-

يخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويزيد من الكوليسترول النافع.

يساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية، ما يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الأوميجا 3 الموجودة فيه تقلل من الالتهابات وتحمي القلب من الأمراض المزمنة.

يعرف عين الجمل بأنه "طعام الدماغ" نظرا لشكله المشابه للمخ واحتوائه على أحماض دهنية مفيدة للأعصاب.

يحسن التركيز والذاكرة ويقي من تدهور الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.

يقلل من خطر الإصابة بألزهايمر والخرف.

بفضل احتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

يمد الجسم بالعناصر التي يحتاجها لإنتاج أنسجة عظمية صحية.

غني بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتحفز حركة الأمعاء.

يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي والمناعة.

على الرغم من كونه غني بالسعرات، إلا أن تناوله باعتدال يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة بفضل الألياف والبروتين، ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E والسيلينيوم، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الجسم من الأمراض، ويعزز مقاومة الجسم للالتهابات والعدوى.

الأحماض الدهنية فيه تحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها، ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

يساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه بفضل غناه بالزنك والبروتين.

يحتوي على الميلاتونين وهو هرمون يساعد على تنظيم النوم، وتناول كمية معتدلة منه مساء قد يساهم في تحسين جودة النوم والتقليل من الأرق.

يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، ويساهم في ضبط مستوى السكر في الدم لمرضى السكري عند تناوله بكميات مناسبة.

مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الموجودة فيه تقلل من خطر نمو الخلايا السرطانية، وأظهرت بعض الدراسات أنه قد يساهم في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

نصائح عند تناول عين الجمل

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول عين الجمل باعتدال "حفنة صغيرة يوميا تعادل 5–7 حبات، ويجب تخزينه في مكان بارد وجاف، ويفضل حفظه في الثلاجة للحفاظ على زيوته من الأكسدة، وقد يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، لذا يجب الحذر عند تناوله لأول مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.