فوائد عين الجمل، ينشط المخ ومهم في فترة الامتحانات

فوائد عين الجمل، عين الجمل من المكسرات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ويعرف باسم الجوز، ويستخدم في تزيين الحلوى والطهي، ويمكن تقديمه كتسالٍ.

وفوائد عين الجمل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن عين الجمل، أو ما يعرف بـ"الجوز"، هو نوع من المكسرات الشهيرة التي تنتمي إلى فصيلة الجوزيات، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وطعمه المميز، ويعتبر من الأطعمة التي توصف بأنها "سوبر فود" بسبب غناه بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم والعقل.

القيمة الغذائية لعين الجمل

وأضافت مرام، يحتوي عين الجمل على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، منها الأحماض الدهنية أوميجا 3، والبروتينات النباتية، والألياف الغذائية، وفيتامين E، وفيتامين B6، والفولات، والمغنيسيوم، والزنك، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة مثل البوليفينولات.

فوائد عين الجمل

فوائد عين الجمل للصحة

وتابعت، أن من فوائد عين الجمل التى تدفعنا لتناوله:-

عين الجمل غني بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تساعد على تقليل الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت دراسات أن الجوز يساهم في تعزيز الذاكرة والتركيز والوقاية من التدهور العقلي المرتبط بالتقدم في السن، بسبب غناه بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3.

بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، يساعد عين الجمل في تقليل الالتهابات المزمنة، وهو ما قد يساهم في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السكري والسرطان.

الألياف والبروتينات الموجودة في الجوز تبطئ امتصاص السكر، مما يساعد مرضى السكري على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

على الرغم من أن عين الجمل غني بالسعرات الحرارية، إلا أن تناوله باعتدال يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساهم في تقليل الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام.

الألياف الموجودة في الجوز تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويحسن من عملية الهضم.

عين الجمل يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية التي ترطب البشرة وتحميها من الجفاف والتجاعيد.

يساهم في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه بفضل غناه بالزنك وأحماض أوميجا 3 والبروتينات.

كيفية تناول عين الجمل

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن تناوله كوجبة خفيفة بمفرده، ويمكن إضافته إلى السلطات، والزبادي، والشوفان، ويستخدم في صناعة الحلويات مثل الكعك والمعجنات، كما يُمكن طحنه واستخدامه كبديل صحي للدقيق في بعض الوصفات، ويمكن استخدام زيته للعناية بالبشرة أو في الطهي، وعين الجمل ليس مجرد نوع من المكسرات اللذيذة، بل هو كنز غذائي وطبي طبيعي يعزز الصحة العامة للجسم والعقل، ومع ذلك، ينصح بعدم الإفراط في تناوله لتفادي زيادة الوزن أو المشاكل المرتبطة بالحساسية.

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