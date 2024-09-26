الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد عين الجمل، لصحة الدماغ والعظام والتحكم في وزنك

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

 

فوائد عين الجمل، المعروف أيضًا باسم الجوز، عديدة وهامة، وهو نوع من المكسرات التي تعتبر من الأغذية الغنية بالمغذيات والمكونات الفعالة التي تساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض. 


أهم فوائد عين الجمل لصحة الجسم
 

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن عين الجمل يعتبر إضافة قيمة لأي نظام غذائي، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات، أو استخدامه كجزء من وصفات متعددة. 


وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم فوائد عين الجمل:

عين الجمل

مصدر غني بالدهون الصحية

يُعتبر عين الجمل من المصادر الغنية بالدهون الصحية، خاصة الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك أحماض أوميجا-3 الدهنية. تعتبر هذه الدهون ضرورية لصحة القلب، حيث تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). تشير الدراسات إلى أن تناول الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

دعم صحة الدماغ

تمتاز عين الجمل بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين E والمركبات الفينولية، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية خلايا الدماغ من الأضرار الناتجة عن التأكسد. أظهرت الأبحاث أن تناول عين الجمل بانتظام قد يُحسن من الوظائف الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر. الأحماض الدهنية أوميغا-3 في عين الجمل تعتبر ضرورية أيضًا لتطور الدماغ وصحته.

تعزيز صحة العظام

يحتوي عين الجمل على مجموعة من المعادن المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور. هذه المعادن تساهم في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث. تناول الجوز بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام وصحتها العامة.

 

التحكم في الوزن

على الرغم من أن عين الجمل يعتبر غنيًا بالسعرات الحرارية، إلا أنه قد يساعد في إدارة الوزن. يُعزى ذلك إلى محتواه العالي من الألياف والبروتين، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية. تناول الجوز كوجبة خفيفة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحفاظ على الوزن أو فقدانه بطريقة صحية.

 

تحسين صحة الجلد

محتوى عين الجمل من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية يساهم في تحسين صحة الجلد. فيتامين E يساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والتلوث، كما يساهم في تقليل التجاعيد والبقع العمرية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن تناول الجوز يساهم في ترطيب الجلد وتحسين مرونته.

فوائد عين الجمل

دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عين الجمل على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، وتعزيز صحة القولون. كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

 

تأثير مضاد للالتهابات

تشير الأبحاث إلى أن عين الجمل يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب. المركبات الفينولية والأحماض الدهنية أوميجا-3 تساهم في تقليل مستويات الالتهاب في الجسم، مما يساعد في تحسين الصحة العامة.

فوائد بذور الكتان، غنية بالأوميجا 3 وتحمي من الشيخوخة

فوائد فيتامين هـ، يحمي من الأمراض العصبية والمزمنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوائد عين الجمل فوائد عين الجمل للبشرة فوائد عين الجمل للتخسيس فوائد عين الجمل للجسم عين الجمل وفوائده عين الجمل للبشرة

مواد متعلقة

فوائد الكمون، لصحة قلبك وتقوية مناعتك وجمال بشرتك وشعرك

يحمي من هشاشة العظام، فوائد حليب الصويا لمرضى حساسية اللاكتوز

فوائد زبدة الفول السوداني، لصحة القلب والعظام والدماغ

فوائد الحلاوة الطحينية، تحسن المزاج وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

الأكثر قراءة

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

كيلو الشيري وصل 200 جنيه، نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أحمد مجاهد يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

لمدة شهر، غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية

إحباط تهريب مخدر الآيس داخل علبة كاكاو في مطار القاهرة

منوعات

المزيد

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية