فوائد عين الجمل، لصحة الدماغ والعظام والتحكم في وزنك

فوائد عين الجمل، المعروف أيضًا باسم الجوز، عديدة وهامة، وهو نوع من المكسرات التي تعتبر من الأغذية الغنية بالمغذيات والمكونات الفعالة التي تساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض.



أهم فوائد عين الجمل لصحة الجسم



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن عين الجمل يعتبر إضافة قيمة لأي نظام غذائي، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات، أو استخدامه كجزء من وصفات متعددة.



وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم فوائد عين الجمل:

عين الجمل

مصدر غني بالدهون الصحية

يُعتبر عين الجمل من المصادر الغنية بالدهون الصحية، خاصة الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك أحماض أوميجا-3 الدهنية. تعتبر هذه الدهون ضرورية لصحة القلب، حيث تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). تشير الدراسات إلى أن تناول الجوز يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



دعم صحة الدماغ

تمتاز عين الجمل بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، وخاصة فيتامين E والمركبات الفينولية، التي تلعب دورًا مهمًا في حماية خلايا الدماغ من الأضرار الناتجة عن التأكسد. أظهرت الأبحاث أن تناول عين الجمل بانتظام قد يُحسن من الوظائف الإدراكية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر. الأحماض الدهنية أوميغا-3 في عين الجمل تعتبر ضرورية أيضًا لتطور الدماغ وصحته.



تعزيز صحة العظام

يحتوي عين الجمل على مجموعة من المعادن المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور. هذه المعادن تساهم في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث. تناول الجوز بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على كثافة العظام وصحتها العامة.

التحكم في الوزن

على الرغم من أن عين الجمل يعتبر غنيًا بالسعرات الحرارية، إلا أنه قد يساعد في إدارة الوزن. يُعزى ذلك إلى محتواه العالي من الألياف والبروتين، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية. تناول الجوز كوجبة خفيفة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحفاظ على الوزن أو فقدانه بطريقة صحية.

تحسين صحة الجلد

محتوى عين الجمل من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية يساهم في تحسين صحة الجلد. فيتامين E يساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس والتلوث، كما يساهم في تقليل التجاعيد والبقع العمرية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن تناول الجوز يساهم في ترطيب الجلد وتحسين مرونته.

فوائد عين الجمل

دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي عين الجمل على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، وتعزيز صحة القولون. كما تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

تأثير مضاد للالتهابات

تشير الأبحاث إلى أن عين الجمل يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب. المركبات الفينولية والأحماض الدهنية أوميجا-3 تساهم في تقليل مستويات الالتهاب في الجسم، مما يساعد في تحسين الصحة العامة.