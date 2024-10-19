فوائد عين الجمل، يقي من الزهايمر وهشاشة العظام

فوائد عين الجمل، والمعروف أيضًا باسم الجوز، عديدة وهامة لمختلف أجهزة الجسم، فهو نوع من المكسرات التي تتمتع بفوائد غذائية وصحية كبيرة.

ويعتبر الجوز من المكسرات ذات القيمة الغذائية العالية، ويحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان.



أهم فوائد عين الجمل للصحة



عين الجمل وفوائده

وأكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد عين الجمل للصحة عديدة، حيث يقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تؤثر على القلب، الدماغ، والجهاز الهضمي، وغيرها من جوانب الصحة.

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم فوائد عين الجمل المتعددة التي يوفرها للصحة البدنية والعقلية.

1. مصدر غني بالأحماض الدهنية الصحية

عين الجمل يُعتبر أحد المصادر الغنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، خاصة الأوميجا-3، التي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة القلب والشرايين. تُشير الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. علاوة على ذلك، تعمل الأحماض الدهنية غير المشبعة على تحسين الدورة الدموية وتقوية الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين صحة القلب بشكل عام.





2. تحسين صحة الدماغ

عين الجمل يُعتبر غذاءً مثاليًا لصحة الدماغ، وذلك بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية والفيتامينات المضادة للأكسدة. تشير الأبحاث إلى أن تناول عين الجمل بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز وظائف الدماغ، خاصة فيما يتعلق بالذاكرة والتركيز. بفضل محتواه العالي من فيتامين هـ والمركبات المضادة للأكسدة، يمكن للجوز حماية الخلايا العصبية من التلف الناجم عن الجذور الحرة، مما قد يساهم في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر.

3. دعم صحة الجهاز الهضمي

عين الجمل غني بالألياف الغذائية التي تعتبر مهمة لدعم صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تساهم في تحسين صحة الأمعاء بشكل عام. تناول عين الجمل كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يحسن من توازن البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، مما يعزز الصحة العامة.

4. دعم إنقاص الوزن

على الرغم من أن عين الجمل يُعتبر غنيًا بالسعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تُظهر أن تناوله يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن. الألياف والدهون الصحية الموجودة في عين الجمل تُعزز من الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات. علاوة على ذلك، عين الجمل يمكن أن يساعد في تنظيم عملية الأيض وتحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن أو التحكم فيه.

5. تحسين صحة الجلد والشعر

بفضل احتوائه على الأحماض الدهنية والفيتامينات، يُعتبر عين الجمل مفيدًا لصحة الجلد والشعر. الأحماض الدهنية الأوميجا-3 تساعد في ترطيب البشرة وتقليل الالتهابات، مما يعزز من مظهر البشرة ويقلل من مشاكل الجلد مثل حب الشباب والجفاف. فيتامين هـ الموجود في عين الجمل يعزز من صحة الشعر ويساعد في تقليل تساقط الشعر وتحسين ملمسه ولمعانه.

عين الجمل للصحة

6. الوقاية من الأمراض المزمنة

عين الجمل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُسهم في تقليل التهابات الجسم ومحاربة الجذور الحرة. بفضل هذه الخصائص، يمكن أن يلعب عين الجمل دورًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. بعض الدراسات تشير إلى أن تناول عين الجمل قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

7. تعزيز صحة العظام

يُعتبر عين الجمل مصدرًا جيدًا للمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام. تناول عين الجمل يمكن أن يساعد في تحسين كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

8. تحسين المزاج وتقليل التوتر

إلى جانب فوائده الجسمانية، عين الجمل يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتقليل التوتر. تشير بعض الدراسات إلى أن الأحماض الدهنية الأوميجا-3 قد تكون مفيدة في تحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق.

9. دعم صحة العين

يحتوي عين الجمل على مضادات أكسدة مثل فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم، وهي مواد ضرورية لصحة العين. يمكن أن يساعد تناول عين الجمل في الوقاية من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر مثل التنكس البقعي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.