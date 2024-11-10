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فوائد عين الجمل، يحمى من الزهايمر ويقاوم الالتهابات بالجسم ويقوى المناعة

عين الجمل، فيتو
عين الجمل، فيتو

فوائد عين الجمل، عين الجمل من المكسرات الشهيرة التى لها شهرة واسعة لمذاقه المميز حيث يستخدم كتسالى فاخرة وفى تزيين الحلوى.

وفوائد عين الجمل، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول عين الجمل 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن عين الجمل أو كما يُعرف بالجوز هو أحد المكسرات التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم بفضل طعمه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

فوائد عين الجمل 
فوائد عين الجمل 

فوائد عين الجمل للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد عين الجمل:

  • الجوز من المكسرات الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة، التي تعتبر مفيدة للقلب، وتساعد هذه الدهون في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الدم، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الدماغ والجلد.
  • يُعتبر الجوز من الأغذية المفضلة لتحسين وظائف الدماغ والذاكرة، حيث يحتوي الجوز على مركبات نباتية مثل الفينولات ومضادات الأكسدة التي تساهم في حماية خلايا الدماغ من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر، والعديد من الدراسات تشير إلى أن الجوز قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الزهايمر والخرف.
  • يعد الجوز من المصادر الجيدة للفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E والماغنيسيوم، اللذين يلعبان دور حيوي في تقوية جهاز المناعة.
  • يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم.
  • يحتوي الجوز على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، والألياف تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، كما تساهم في تقليل الإمساك والوقاية من مشاكل هضمية أخرى.
  • على الرغم من احتوائه على سعرات حرارية عالية، إلا أن الجوز يعد مفيد في السيطرة على الوزن، ويعود ذلك إلى احتوائه على الألياف والدهون الصحية التي تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من رغبة تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.
  • نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين E، يمكن أن يساعد الجوز في تحسين صحة البشرة، وتعمل مضادات الأكسدة على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والتلوث، كما يساهم في تأخير علامات الشيخوخة.
  • يحتوي الجوز على الكالسيوم والماغنيسيوم، وهما معدنان مهمان للحفاظ على صحة العظام، وتساعد هذه المعادن في تعزيز كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام مع التقدم في العمر.
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