اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم فى مصر، فيتو
ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

آخر تطورات أسعار الذهب 

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6560 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5720 جنيها للجرام.

- الذهب عيار 18: وصل إلى 4920 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: سجل 45920 جنيها في محلات الصاغة. 

أسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع أمس الجمعة، مدعومة بتوقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات التشديد النقدي في السوق، بينما حامت الفضة قرب الذروة القياسية التي سجلتها أمس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4275.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر الخميس الماضى.

 وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4306.20 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

مجلس الاحتياطى الفيدرالى

وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وسط حالة من الانقسام، قراره الثالث هذا العام بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ورأى المستثمرون أن بيانه وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلًا للتشديد النقدي، مع إشارة المسؤولين إلى أن أي خفض آخر سيستند إلى علامات أوضح على انحسار التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريبًا الأسبوع الماضي، ولكن لم ينظر إلى هذه القفزة على أنها تشير إلى تراجع ملموس في أوضاع سوق العمل. وتميل الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 63.84 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 64.31 دولار الخميس، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.2%.

 

