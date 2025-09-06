فوائد الدراجون فروت، غنية بأحماض الأوميجا وتحمي من الأنيميا والشيخوخة

فوائد الدراجون فروت، الدراجون فروت من الفواكه الاستوائية الشهيرة التي لها شهرة واسعة على مستوى العالم ومؤخرًا أصبحت منتشرة في مصر ويقبل عليها بعض المواطنين رغم ارتفاع سعرها.

وفوائد الدراجون فروت، عظيمة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن فاكهة الدراجون فروت أو ما يعرف أيضًا باسم فاكهة التنين من الفواكه الاستوائية المميزة بشكلها الغريب ولونها الزاهي وطعمها الحلو المنعش، وهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي تجعلها من أفضل الخيارات لتعزيز الصحة والوقاية من العديد من الأمراض، وهذه الفاكهة ليست فقط لذيذة، بل تعتبر أيضًا مصدر للطاقة والعناصر المفيدة للجسم.

فوائد الدراجون فروت

فوائد الدراجون فروت للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الدراجون فروت للصحة:

فاكهة الدراجون فروت تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة القوية، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

بفضل احتوائها على كمية جيدة من الألياف الغذائية، تساعد الدراجون فروت على تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك والانتفاخ، كما تساهم الألياف في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

تشير بعض الدراسات إلى أن الألياف الموجودة في هذه الفاكهة تساهم في تنظيم امتصاص السكر في الدم، مما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري عند تناولها بكميات معتدلة.

فاكهة التنين غنية بـ الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع، وهذا ينعكس إيجابا على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تحتوي الدراجون فروت على مركبات مضادة للأكسدة مثل البيتالين والكاروتينات، وهذه المواد تساهم في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والشيخوخة المبكرة.

بفضل غناها بفيتامين C والحديد ومضادات الأكسدة، تساعد الدراجون فروت في تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونضارتها، كما أن محتواها من المعادن يدعم صحة الشعر ويقلل من تساقطه.

فاكهة التنين منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف والماء، ما يمنح شعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، لذا فهي خيار مثالي لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

تحتوي هذه الفاكهة على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، وهي معادن ضرورية لتقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.

فاكهة الدراجون غنية بـ المغنيسيوم الذي يلعب دور مهم في عمل الخلايا العصبية والعضلية، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والإجهاد.

تحتوي الدراجون فروت على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على ترطيب الجسم خاصة في فصل الصيف، ويعزز من توازن السوائل داخل الخلايا.

