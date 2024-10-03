فوائد فاكهة التنين، تخفض الكوليسترول وتقوي المناعة وتحمي من السرطان

فوائد فاكهة التنين، فاكهة التنين من أنواع الفاكهة الاستوائية التي نالت شهرة واسعة في وقتنا الحالي، بسبب وسائل السوشيال ميديا.

وفوائد فاكهة التنين، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية تناول فاكهة التنين

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن فاكهة التنين، المعروفة أيضًا باسم "بيتايا"، هي من الفواكه الاستوائية الغنية بالعناصر الغذائية والمفيدة للصحة، أصل هذه الفاكهة يرجع إلى أمريكا الوسطى، لكنها اليوم تزرع في العديد من المناطق حول العالم، خاصة في جنوب شرق آسيا، وتتميز فاكهة التنين بقشرتها الخارجية الوردية الزاهية أو الصفراء ولبها الداخلي الأبيض أو الأحمر المليء بالبذور الصغيرة السوداء.

عناصر غذائية مهمة موجودة في فاكهة التنين

وأضاف السيد، أن فاكهة التنين تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، فهي مصدر جيد لفيتامين C الذي يعزز المناعة ويساعد في مكافحة الالتهابات، كما تحتوي على فيتامين B، خاصة B1 وB2 وB3، والتي تلعب دور مهم في دعم وظائف الجسم المختلفة مثل إنتاج الطاقة وتعزيز صحة البشرة.

فوائد فاكهة التنين

فوائد فاكهة التنين

وتابع، أن من فوائد فاكهة التنين للصحة:-

فاكهة التنين تحتوي على مضادات الأكسدة مثل البيتالين والفلافونويد، والتي تساعد في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذا يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

بذور فاكهة التنين غنية بالألياف الغذائية التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول.

تحتوي فاكهة التنين على الدهون الصحية، مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتعزيز صحة القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تساهم في تقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض القلب.

بفضل محتواها الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن تناول فاكهة التنين يمكن أن يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يمكن استخدامها موضعيًا كقناع طبيعي للوجه للحصول على بشرة مشرقة.

بالإضافة إلى فيتامين C، تحتوي فاكهة التنين على مركبات تعزز مناعة الجسم وتساعد في مكافحة الالتهابات والبكتيريا الضارة، هذا يجعلها خيار جيد للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به.