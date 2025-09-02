الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
نجاح أولى تجارب زراعة الدراجون فروت بالإسماعيلية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة فى محافظة الإسماعيلية، بتفقد أول مزرعة متخصصة في زراعة فاكهة الدراجون فروت "فاكهة التنين" بالمحافظة، والتي أُقيمت على مساحة خمسة أفدنة بمنطقة الروضة بالقنطرة غرب.

مدير أمن الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة يقودان حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة المستقبل (صور)

ضبط طن ونصف الطن دقيق بلدي قبل تهريبه للأسواق السوداء بالإسماعيلية (صور)

 

زراعة الدراجون فروت فى الإسماعيلية 

وتعد زراعة الدراجون فروت من التجارب الواعدة على أرض الإسماعيلية، نظرًا لقدرة هذا المحصول الاستوائي على تحمل درجات الملوحة والجفاف والظروف المناخية المختلفة، فضلًا عن قيمته الغذائية والصحية العالية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
فاكهة التنين، فيتو
فاكهة التنين، فيتو

فاكهة التنين ومضادات الأكسدة 

وتتميز فاكهة التنين بغناها بمضادات الأكسدة وصبغات "البيتالينز" التي تعمل على حماية الخلايا من التلف وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى دورها في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي، ودعم المناعة، وتحسين الهضم، وتوفير الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين C وB والحديد والماغنيسيوم.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
فاكهة التنين، فيتو
فاكهة التنين، فيتو

مميزات الزراعة فى الإسماعيلية 

وأكد الدكتور شطا خلال جولته أن محافظة الإسماعيلية تمتلك مقومات كبيرة تجعلها بيئة ملائمة لزراعة العديد من الفواكه الاستوائية، مشيرًا إلى أن نجاح تجربة الدراجون فروت يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين للتوسع في زراعات بديلة مثل الباشن فروت والجاك فروت، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الزراعي بالمحافظة ويدعم خطط الدولة في استغلال المقومات الزراعية والبيئية لكل منطقة.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفق توجيهات اللواء  أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتوسع في الزراعات غير التقليدية فى المحافظة. 

