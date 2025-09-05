فوائد الحمص، يقوى المناعة ويحمى من هشاشة العظام

فوائد الحمص، الحمص من البقول الشهيرة التى عرفها المصريون منذ القدم وكان يستخدم فى الطهى والوصفات الطبيعية والطب القديم وايضا كتسالى فى الاحتفالات.

وفوائد الحمص، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد وينصح الخبراء بتناوله، ولكن دون إفراط.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الحمص من البقوليات المشهورة التي تستخدم في المطبخ العربي والعالمي على حد سواء، سواء في صورة مطبوخة، أو في طبق الحمص المهروس، أو كإضافة للسلطات والشوربات، إلى جانب مذاقه اللذيذ، يعد الحمص كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة التي تعزز صحة الجسم وتقيه من العديد من الأمراض.

القيمة الغذائية للحمص

وأضافت منى، أن الحمص يحتوي على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية، فهو غني بالبروتين النباتي، والألياف الغذائية، والفيتامينات مثل فيتامين B6 والفولات، بالإضافة إلى المعادن المهمة مثل الحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على كميات قليلة من الدهون الصحية التي تعزز صحة القلب.

فوائد الحمص

فوائد الحمص الصحية

وتابعت، أن من فوائد الحمص التى تدفعنا لتناوله:-

يعتبر الحمص مثالي للنباتيين ومتبعي الأنظمة الغذائية التي تقلل من تناول اللحوم، حيث يوفر بروتين عالي الجودة يساعد على بناء العضلات وتجديد أنسجة الجسم.

الألياف الذائبة الموجودة في الحمص تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم الموجود فيه يساهم في تنظيم ضغط الدم.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يعمل الحمص على تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يدعم نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

الحمص من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكري بتناوله كجزء من نظامهم الغذائي للمساعدة في استقرار مستويات الجلوكوز.

الألياف والبروتين معا يساهمان في زيادة الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، ما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، وبالتالي يساعد على التحكم في الوزن والوقاية من السمنة.

الحمص يحتوي على الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، وهي معادن أساسية لبناء عظام قوية والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

بفضل محتواه من الحديد والفولات، يلعب الحمص دور مهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا، خاصة للنساء خلال فترات الحمل والدورة الشهرية.

الحمص غني بمعدن المغنيسيوم والفيتامينات من مجموعة B، والتي تساهم في تحسين نشاط الجهاز العصبي وزيادة التركيز والذاكرة، كما تساعد على تقليل التوتر والإجهاد.

الزنك والفيتامينات الموجودة في الحمص تساعد في تجديد خلايا البشرة والحفاظ على نضارتها، كما يساهم البروتين والحديد في تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

احتواء الحمص على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والزنك يجعله داعم قوي لجهاز المناعة، مما يقي الجسم من العدوى والأمراض المختلفة.

نصائح عند تناول الحمص

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل نقع الحمص قبل طهيه لتقليل الغازات وتحسين الهضم، والاعتدال في تناوله مهم، حيث أن الإفراط قد يسبب انتفاخات أو غازات، ولمرضى القولون العصبي، ينصح بتناوله بكميات صغيرة ومراقبة استجابة الجسم.

