فوائد الأوريجانو، أهمها الحماية من الفيروسات وتحسين صحة الأمعاء

يعتبر الأوريجانو، المعروف باسم الزعتر البري، من التوابل الأساسية ولكن، بعيدًا عن دوره في إثراء مذاق الطعام، يمكن أن تكون لهذه العشبة فوائد صحية عديدة، تتضمن تقليل الالتهابات، ومحاربة البكتيريا.

يقول ديفون بيرت، أخصائي التغذية لموقع “WebMD” الطبي: "يحتوي الأوريجانو على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة، وقد استخدم في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض".

كيفية استخدام الأوريجانو

يستخدم الأوريجانو عادةً طازجًا أو مجففًا لإضافة نكهة على الأطباق، لكن هناك أشكالًا أخرى متاحة مثل شاي الأوريجانو الذي يتميز بطعم مر وحار قليلًا، وزيت الأوريجانو الذي يمكن تناوله كمكمل غذائي على شكل أقراص أو كبسولات، أو استخدامه في الطهي كسائل، واخيرًا زيت الأوريجانو العطري ويُستخدم في العلاج بالروائح أو موضعيًا على الجلد، ويشدد بيرت على ضرورة عدم تناوله أبدًا لأنه مركز للغاية.

الفوائد الصحية للأوريجانو

بالإضافة إلى النكهة، قد يقدم الأوريجانو الفوائد الصحية التالية:

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الأوريجانو على مركبات كيميائية مثل الفلافونويدات، والفينولات، والكارفاكرول، والثيمول، والتانينات، التي تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم. ويشير بيرت إلى أن "الدراسات أظهرت ارتباط تناول الفلافونويدات والأحماض الفينولية بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

يحارب البكتيريا: يحتوي الأوريجانو أيضًا على فلافونات، وهي فئة فرعية من الفلافونويدات ذات خصائص مضادة للبكتيريا.

يقلل من الالتهابات الفيروسية: تتمتع مضادات الأكسدة كارفاكرول والثيمول بخصائص مضادة للفيروسات، وتحمي الجسم من فيروسات مثل نوروفيروس وفيروس الهربس البسيط.

يقلل الالتهاب: يساهم الأوريجانو في تقليل الالتهابات التي تسبب أمراضًا مثل السكري وأمراض القلب.

يساعد في إدارة التوتر: تشير بعض الدراسات المخبرية إلى وجود صلة بين الأوريجانو وقدرته على تحسين القلق والاكتئاب، ويؤكد بيرت أن "احتمالية أن يكون الأوريجانو مفيدًا في تخفيف التوتر واردة".

يحسن صحة الأمعاء: وفقًا لدراسات مخبرية، قد يكون لشاي الأوريجانو خصائص مضادة للميكروبات ومضادات للأكسدة. ويوضح بيرت أنه "يُعتقد أنه يدعم الهضم" من خلال تحفيز العصارات الهضمية، كما يُعتبر مضادًا للتشنجات، مما يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات.

يساعد في الوقاية من السكري: أشارت أبحاث سابقة إلى أن الأوريجانو قد يساعد في إدارة السكري أو الوقاية منه، إلا أن الأبحاث الحديثة أكدت أن هذه النتائج كانت مخبرية وتتطلب دراسات بشرية أوس

يمتلك خصائص مضادة للسرطان: بما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأوريجانو لديها القدرة على محاربة الجذور الحرة، فقد أثيرت تساؤلات حول خصائصه المضادة للسرطان. ويشير بيرت إلى أن الأبحاث الأولية واعدة لكنها تحتاج إلى تأكيد من خلال الدراسات البشرية.

الآثار الجانبية للأوريجانو

رغم أن الأوريجانو آمن كجزء من الغذاء، إلا أن بيرت يحذر من استخدامه كمكمل غذائي أو شاي للحوامل والمرضعات. قد تشمل الآثار الجانبية لزيت الأوريجانو والمكملات الغذائية ما يلي:

زيادة خطر النزيف: يمكن أن يؤثر الأوريجانو على تخثر الدم، ويوصي بيرت بتجنبه قبل أو بعد العمليات الجراحية.

تأثير على امتصاص المعادن: قد تؤثر التانينات الموجودة في الأوريجانو على امتصاص الجسم لبعض المعادن مثل الحديد والنحاس والزنك. وينصح بيرت بترك ساعتين على الأقل بين تناول مكملات الأوريجانو ومكملات هذه المعادن.

انخفاض مستويات السكر في الدم: يحتوي الأوريجانو على مركبات تثبط الإنزيمات المشاركة في تنظيم سكر الدم، وقد يتفاعل مع أدوية السكري، مما يؤدي إلى انخفاض شديد في مستويات السكر. هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم هذا التأثير بشكل كامل.

رد فعل تحسسي: قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي عند وضع زيت الأوريجانو العطري على الجلد، مما قد يسبب التهاب الجلد التحسسي.

