فوائد الزبيب، قدميه لأسرتك يوميا لتقوية العظام والمناعة والحماية من الأنيميا

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، حيث يستخدم فى تزيين الحلوى ويصنع من العنب.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزبيب من الفواكه المجففة الشهيرة التي تستخدم بكثرة في تحضير الحلويات والأطباق المختلفة، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، ويتم الحصول على الزبيب عن طريق تجفيف العنب، مما يجعله مركز بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم بشكل عام.

القيمة الغذائية للزبيب

وأضاف السيد، أن الزبيب يحتوي الزبيب على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يجعله مصدر سريع للطاقة، كما أنه غني بالألياف الغذائية، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات. كما يحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C وB المركب.

فوائد الزبيب

فوائد الزبيب للصحة

وتابع، أن من فوائد الزبيب للصحة:-

يساعد الزبيب في خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم الذي يوازن مستويات الصوديوم في الجسم، كما أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يحمي القلب من تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

يحتوي الزبيب على الكالسيوم والبورون، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصة عند النساء بعد سن اليأس، كما أن بعض مركباته تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

الألياف الغذائية الموجودة في الزبيب تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تسهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتخلص من السموم.

يعد الزبيب مصدر ممتاز للحديد والنحاس، وهما عنصران مهمان في إنتاج كريات الدم الحمراء وزيادة نسبة الهيموجلوبين، مما يقي من الأنيميا ويقلل من أعراضها مثل التعب والإرهاق.

مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والكاروتينات في الزبيب تساعد في حماية العين من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، يعتبر الزبيب وجبة خفيفة مثالية للرياضيين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة سريعة.

العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب تعزز مناعة الجسم، وتساعده على مقاومة العدوى والأمراض.

رغم أن الزبيب غني بالسعرات الحرارية، إلا أن الألياف الموجودة فيه تمنح شعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم بالشهية إذا تم تناوله باعتدال.

مضادات الأكسدة والحديد في الزبيب تسهم في تنشيط الدورة الدموية، مما ينعكس إيجابا على صحة البشرة بإعطائها نضارة وإشراقة، كما يعزز صحة الشعر ويقلل من تساقطه.

نصائح مهمة لتناول الزبيب بآمان

وتابع، يجب تناول الزبيب باعتدال لأن الإفراط فيه قد يسبب زيادة في الوزن بسبب محتواه العالي من السعرات، ويفضل اختيار الزبيب الطبيعي غير المغلف بالسكر الصناعي أو المواد الحافظة، وهو مناسب للأطفال والحوامل وكبار السن لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة.

