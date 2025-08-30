فوائد زيت النعناع، يعالج مشاكل الجهاز الهضمي ويمنع تساقط الشعر

يُعد زيت النعناع، المُستخرج من نبات النعناع، كنزًا من كنوز الطبيعة، تتعدد استخداماته من مجرد نكهة للطعام والشراب أو عطر للصابون ومستحضرات التجميل، إلى علاج لمجموعة واسعة من الحالات الصحية. يُمكن تناول هذا الزيت كمكملات غذائية أو استخدامه موضعيًا على الجلد، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

فوائد زيت النعناع

تشير الأبحاث إلى فعالية زيت النعناع في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي وعسر الهضم، كما قد يمنع التشنجات الهضمية المرتبطة بالإجراءات الطبية كالتنظير، وقد أظهرت بعض الدراسات أن استخدامه الموضعي قد يُساعد على تهدئة الصداع التوتري.

واستُخدم زيت النعناع على نطاق واسع في مجال المكملات الغذائية لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي، مثل:

متلازمة القولون العصبي.

عسر الهضم.

حرقة المعدة.

كما يستخدمه البعض لعلاج حالات أخرى، ومنها:

الغثيان والقيء.

تقلصات الجهاز الهضمي.

الإسهال والغازات.

نزلات البرد والسعال والتهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

مشاكل الدورة الشهرية.

مستحضرات البشرة

يُستخدم زيت النعناع في مستحضرات العناية بالبشرة لتخفيف:

الصداع وآلام العضلات والأعصاب.

ألم الأسنان والمفاصل.

الحكة والطفح الجلدي.

طارد للحشرات

يعمل زيت النعناع كطارد طبيعي للحشرات مثل الذباب والنمل والعناكب والصراصير، بفضل مركب المنثول الذي تفرّ منه هذه الآفات بسبب رائحته القوية. يمكن تحضير بخاخ طارد عن طريق مزج 10-15 قطرة من الزيت مع الماء في زجاجة بخاخ.

العناية بالشعر

لا يقتصر استخدام زيت النعناع في منتجات العناية بالشعر على رائحته العطرية، بل يُعدّ علاجًا فعالًا لتساقط الشعر وتحفيز نموه. وقد وجدت إحدى الدراسات أنه يُعطي نتائج مماثلة لأدوية معينة، بفضل قدرة المنثول على تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس. يُنصح بتخفيف الزيت بزيوت ناقلة مثل زيت جوز الهند أو الجوجوبا قبل تدليكه على الشعر.

فوائد صحية إضافية

تُشير الدراسات إلى أن كبسولات زيت النعناع المُغلفة معويًا، التي تتحلل في الأمعاء وليس المعدة، قد تساعد في تخفيف أعراض القولون العصبي مثل آلام البطن والانتفاخ. أما الأشكال غير المغلفة فقد تزيد من حرقة المعدة.

كما قد يساعد زيت النعناع في تخفيف الألم عند استنشاقه أو استخدامه موضعيًا، وتهدئة البشرة من الحكة والتهيج بفضل تأثير المنثول المبرد. ويعمل المنثول كمزيل للاحتقان، إذ يُذيب المخاط ويفتح الممرات الأنفية عند استنشاق بخاره، كما يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

محاذير الاستخدام والآثار الجانبية لزيت النعناع

بينما تُعتبر الجرعات الصغيرة من زيت النعناع آمنة لمعظم البالغين، يُنصح الحوامل والمرضعات بتجنبه لقلة المعلومات حول سلامته.

تشمل الآثار الجانبية المحتملة:

حرقة المعدة.

ردود فعل تحسسية.

حرقة شرجية أثناء الإسهال.

آلام المعدة وجفاف الفم.

يجب الحذر عند تناول كبسولات زيت النعناع المغلفة مع الأدوية التي تقلل حموضة المعدة، حيث قد يتحلل الغلاف الواقي بشكل أسرع ويزيد من خطر حرقة المعدة. ولتفادي ذلك، يُنصح بتناول الأدوية بعد ساعتين على الأقل من منتجات زيت النعناع.

كما يجب تجنب استخدام زيت النعناع للأشخاص الذين يعانون من حالة "اللاكلوريدريا" (عدم إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة)، إذ قد تُسرّع من تحلل الغلاف الواقي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجرعات الكبيرة من المنثول قد تكون سامة، وتُسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل النوبات، وبطء ضربات القلب، واضطراب التنفس.

وقبل استخدام زيت النعناع، يُنصح باستشارة الطبيب، خاصةً في حال تناول أدوية أخرى، حيث قد يتفاعل مع بعضها ويؤثر على فعاليتها.

