الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

انقلاب سيارة سفاري
انقلاب سيارة سفاري في الغردقة، فيتو

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة سفاري جنوب مدينة الغردقة، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى العام والمصابين لعدد من المستشفيات المختلفة.

 

وحصلت فيتو على أسماء المصابين المصريين  في حادث انقلاب سيارة سفاري، بالقرب من منطقة محطات السفارى الجبلي جنوب الغردقة وهم: "أسيل سامح محمد “12 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مروان سامح محمد “23 سنة”، بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فراس محمد سعيد “17 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أمل حميدو محمد “27 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد علي سباق “23 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بيرنا كامل “12 سنة” - تركي الجنسية، نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، تم نقلهم إلى عدة مستشفيات مختلفة.

 

وورد إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سفاري بالقرب من منطقة محطات السفارى الجبلي جنوب الغردقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المتوفين للمستشفى العام والمصابين لعدد من المستشفيات المختلفة.

 

وتم إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 

البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

العثور على جثة شاب "مشنوقا" داخل شقته بمنشأة ناصر

مصرع "لص" سقط من الطابق الخامس أثناء هروبه من صاحب الشقة بـ 15 مايو

قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

حريق مستوصف طبي في الصف والتحريات تكشف حجم الخسائر (صور)

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

حريق بفندق شهير في الدقي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو سفاري جنوب الغردق

الأكثر قراءة

بس أنا ما عملتش زيها، بدرية طلبة تكشف سر صمت وفاء عامر على شائعة تجارة الأعضاء (فيديو)

البنوك تتسلم رسميا قرار التحفظ على أرصدة سوزي الأردنية وشاكر محظور ومحمد عبد العاطي

تحسن جديد في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الجمعة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

بدرية طلبة: بعتذر لو اتكلمت بطريقة غير مناسبة بس قاعدة على قلوبكم ومش هعتزل

أمريكا تفرض عقوبات على 3 منظمات غير حكومية طلبت تحقيقا في جرائم الإبادة بغزة

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

موقف ميسي، تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات المونديال

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads