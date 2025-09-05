بالأسماء، مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة سفاري جنوب مدينة الغردقة، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى العام والمصابين لعدد من المستشفيات المختلفة.

وحصلت فيتو على أسماء المصابين المصريين في حادث انقلاب سيارة سفاري، بالقرب من منطقة محطات السفارى الجبلي جنوب الغردقة وهم: "أسيل سامح محمد “12 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مروان سامح محمد “23 سنة”، بنزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فراس محمد سعيد “17 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أمل حميدو محمد “27 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد علي سباق “23 سنة”، نزيف بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بيرنا كامل “12 سنة” - تركي الجنسية، نزيف بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، تم نقلهم إلى عدة مستشفيات مختلفة.

وورد إخطار من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سفاري بالقرب من منطقة محطات السفارى الجبلي جنوب الغردقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقل المتوفين للمستشفى العام والمصابين لعدد من المستشفيات المختلفة.

وتم إيداع الجثامين بمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



