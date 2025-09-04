الخميس 04 سبتمبر 2025
مصرع "لص" سقط من الطابق الخامس أثناء هروبه من صاحب الشقة بـ 15 مايو

مصرع شاب سقط من شرفة
مصرع شاب سقط من شرفة مسكن في 15 مايو، فيتو

لقي شاب مصرعه سقط من شرفة شقة بالطابق الخامس، محاولًا الهرب من صاحب شقة بعقار كائن بمدينة 15 مايو.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمصرع عاطل سقط من شرفة الطابق الخامس أثناء سرقتها بمدينة 15 مايو.

وتبين أن صاحب الشقة شعر باللص وعندما حاول الإمساك به حاول الأخير الهروب عبر "بلكونة" الشقة، بينما قام صاحب العقار بتوثيق الموقف عبر مقطع فيديو، وخلال محاولات اللص الهرب اختل توازنه ليسقط من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقله إلى المستشفى.


وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث انتقل فريق من المباحث لمكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

حريق مستوصف طبي في الصف والتحريات تكشف حجم الخسائر (صور)

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

حريق بفندق شهير في الدقي

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: العثور على جرح بالجانب الأيمن وزوجته أخفت الحقيقة

أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

قرارات جديدة عاجلة ضد سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبد العاطي

إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه

