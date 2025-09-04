مصرع "لص" سقط من الطابق الخامس أثناء هروبه من صاحب الشقة بـ 15 مايو

لقي شاب مصرعه سقط من شرفة شقة بالطابق الخامس، محاولًا الهرب من صاحب شقة بعقار كائن بمدينة 15 مايو.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمصرع عاطل سقط من شرفة الطابق الخامس أثناء سرقتها بمدينة 15 مايو.

وتبين أن صاحب الشقة شعر باللص وعندما حاول الإمساك به حاول الأخير الهروب عبر "بلكونة" الشقة، بينما قام صاحب العقار بتوثيق الموقف عبر مقطع فيديو، وخلال محاولات اللص الهرب اختل توازنه ليسقط من الطابق الخامس، ما أدى إلى وفاته في الحال وجرى نقله إلى المستشفى.



وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث انتقل فريق من المباحث لمكان الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.