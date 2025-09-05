الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

تصادم سيارتين بطريق
تصادم سيارتين بطريق كرداسة، فيتو

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بدائرة قسم شرطة كرداسة التابع لمديرية أمن الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بدائرة كرداسة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة عامل 30 عامًا، اصطدم من الخلف بسيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي الميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.

العثور على جثة شاب "مشنوقا" داخل شقته بمنشأة ناصر

مصرع "لص" سقط من الطابق الخامس أثناء هروبه من صاحب الشقة بـ 15 مايو

قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

حريق مستوصف طبي في الصف والتحريات تكشف حجم الخسائر (صور)

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

حريق بفندق شهير في الدقي

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: العثور على جرح بالجانب الأيمن وزوجته أخفت الحقيقة

أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصادم سيارة ملاكي بميكروباص لأمن الجيزة كرداسة

الأكثر قراءة

بأصوات جنسية، إحباط مخطط إحراج رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

شقيق عروس حلوان: حقن خاطئ بالوريد تسبب في وفاتها

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

حريق هائل في محل تجاري شهير بالمحلة (صور)

تونس تسحق ليبيريا بثلاثية وتعزز آمالها في التأهل لكأس العالم 2026 (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

أمين البحوث الإسلامية يبرز المسارات الإيمانية والإنسانية في سيرة الرسول ﷺ

المزيد
الجريدة الرسمية
ads