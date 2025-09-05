إصابة 14 شخصا في تصادم ملاكي بـ"ميكروباص" بكرداسة

أصيب 14 شخصًا في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بدائرة قسم شرطة كرداسة التابع لمديرية أمن الجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر يفيد فيه إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بدائرة كرداسة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، إلى مكان الواقعة، وتبين أثناء سير سيارة ملاكي قيادة عامل 30 عامًا، اصطدم من الخلف بسيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم من مستقلي الميكروباص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.

