قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

رصدت الأجهزة الأمنية منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات تزعم خلاله تعرضها لمحاولة سرقة بالإكراه وترويعها من قبل أحد مندوبي شركة طلبات وذلك بمنطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة.

وقامت بفحص المنشورة وتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة.



وقالت السيدة خلال منشور عبر حسابها على موقع فيس بوك: دلوقتِ أنا بستنجد بأصدقائي وكل مصري شريف، أنا تعرضت لمحاولة سرقة بالإكراه تحت التهديد من قبل مندوب يعمل لدى شركة شهيرة، النهارده 2 سبتمبر في حوالي الساعة 6 مساء.



وأضافت: تعرضت لمحاولة سرقة بالإكراه من مندوب دليفري طيار تابع لشركة شهيرة، وقف وقطع طريقي بالقرب من بيتي في منطقتي مساكن السعودية بالقبة الجديدة بالقاهرة في حدائق القبة بالقاهرة، متعمدًا بالموتوسيكل واستغل خلو الشارع من المارة في الساعة دي من اليوم.

وأكملت: "فضل يلف حواليَّ ويثير ذعري وحاول خطف حقيبتي، أنا لم أستطع لمح الرقم من الرعب والخوف، لكني أحفظ شكله تمامًا وأستطيع تمييزه بين العشرات من الأشخاص، وطبعًا الشركة تعلم تمام العلم بالمجموعة العاملة في هذه المنطقة في هذا اليوم وفي هذه الساعة، وقد فلت أنا من الكارثة عندما جريت واستغثت بأحد المحلات، وهناك شهود على استغاثتي من أصحاب المحلات المجاورة".



