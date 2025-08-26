إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق نقادة الصحراوي الغربي

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار دير الملاك على طريق نقادة الصحراوي الغربي بمحافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأظهرت المعاينة الأولية تعرض المصابين لإصابات متفرقة ما بين كدمات وجروح وسحجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.