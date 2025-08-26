الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق نقادة الصحراوي الغربي

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بجوار دير الملاك على طريق نقادة الصحراوي الغربي بمحافظة قنا.

الأمن يفحص فيديو واقعة تحرش شاب بسيدة في السلام

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بأسيوط

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب السيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأظهرت المعاينة الأولية تعرض المصابين لإصابات متفرقة ما بين كدمات وجروح وسحجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية اصابة 6 أشخاص حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ملاكي انقلاب سيارة ملاكي انقلاب السيارة محافظة قنا قوات الأمن صحراوي الغربي صحراوي

مواد متعلقة

الأمن يفحص فيديو واقعة تحرش شاب بسيدة في السلام

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بأسيوط

سيارات الإسعاف في قبضة تجار الموت.. عصابة بالقليوبية تحول رمز الإنقاذ إلى وسيلة لنقل المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بالمتهمين.. والمضبوطات تقدر بـ 350 مليون جنيه

تستخدم سيارات الإسعاف للتمويه، الداخلية تكشف تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة لترويج المخدرات

القبض على مدير ناد صحي و٣ سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب بالشيخ زايد

القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شخصين بسلاح أبيض على آخر ببني سويف

ضبط طرفي مشاجرة بحدائق القبة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads