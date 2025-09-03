إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على عامل متهم بحيازة مواد مخدرة تسببت في إصابة طفلته “رضيعة” باضطراب في الوعي بسبب ابتلاعها قطعة من جوهر الحشيش المخدر كانت بحوزة المتهم وسقطت منه أثناء خروجه من منزله.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد فيه بإصابة صغيرة إثر تناولها قطعة حشيش سقطت من المتهم أثناء خروجه من منزله.

على الفور انتقل هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة والرائد محمد سمير معاون أول القسم والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وتبين إصابة صغيرة (9 أشهر) باضطراب بالوعي وحالتها سيئة بسبب ابتلاعها قطعه من جوهر الحشيش المخدر التقطتها من الأرض، خاصة بوالدها سقطت منه دون قصد أثناء خروجه من المنزل.

وتم نقلها للمستشفى والتحفظ علي والدها وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.