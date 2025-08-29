إعادة حركة المرور لطبيعتها بطريقي طوخ – شبين القناطر ودائري قليوب بعد حادثي تصادم

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الدائري بمدينة قليوب عقب حادث تصادم بين جرار وميكروباص بالقرب من نزلة قليوب أعلى الكوبري.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من ركاب الميكروباص، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشهد طريق طوخ – شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارتي نقل، ما تسبب في تعطّل جزئي للحركة المرورية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يجري تكثيف الجهود لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتجنيب المركبات المتسببة، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل كامل.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

