الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة حركة المرور لطبيعتها بطريقي طوخ – شبين القناطر ودائري قليوب بعد حادثي تصادم

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

عادت الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الدائري بمدينة قليوب عقب حادث تصادم بين جرار وميكروباص بالقرب من نزلة قليوب أعلى الكوبري.

 وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من ركاب الميكروباص، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشهد طريق طوخ – شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارتي نقل، ما تسبب في تعطّل جزئي للحركة المرورية. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما يجري تكثيف الجهود لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لرفع آثار الحادث وتجنيب المركبات المتسببة، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل كامل.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد

محافظ القليوبية يفتتح مكتبة مصر العامة بشبين القناطر

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بطريقي طوخ–شبين القناطر والدائري بقليوب بعد حادثي تصادم


وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الدائري رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية محافظ القليوبية مدينة قليوب مستشفي قليوب

مواد متعلقة

كيف يتم اختيار الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ؟

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد

محافظ القليوبية: تخفيض تنسيق خدمات الثانوي العام 5 درجات

تعليم القليوبية: 73% نسبة النجاح النهائية للصف الأول الإعدادي بمدرسة الرسوب الجماعي

الأكثر قراءة

ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

إيقاف حكمي الساحة والفيديو في لقاء الزمالك وفاركو، فيتو تكشف الأسباب

مفاجأة، وزير الثقافة: ليست لدي معلومات عن عودة رانيا يحيى لأكاديمية روما

تفاصيل القبض على التيك توكر هاجر سليم بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قوة العلاقات المصرية الإماراتية ودعم لبنان يتصدران رسائل السيسي الأسبوعية

بعد حالة الجدل، فيتو تنفرد بكشف سر اختيار الإسباني روخاس لإدارة قمة الأهلي وبيراميدز

تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية بالكامل مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

بعد مد الفترة أسبوعين، التفاصيل الكاملة للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إنفاق أموال الهيئات الشبابية في غير غرضها وفقا للقانون

سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025

سعر السكر اليوم 29 - 8 - 2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 29-8-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء السبت.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة السادسة)، علاقة رسول الله بزوجاته "خيركم خيركم لأهله"

ما سبب عجز قوم عاد عن إيذاء نبي الله هود؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب والمعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads