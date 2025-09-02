واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على مدرسة متهمة بدهس 10 أشخاص أثناء استلامهم مساعدات أمام جمعية خيرية بالجيزة مما تسبب في وفاة مسنة وإصابة 9 آخرين، أثناء قيادتها سيارتها بالطريق الرئيسي بالجيزة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة دون قصد مؤكدة أن السبب اختلال عجلة القيادة بيدها.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.



تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغ من المقدم هشام فتحى رئيس المباحث مفاده دهس سيارة ملاكي لعدد من الأشخاص أمام جمعية خيرية ووجود متوفاة ومصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي تقودها مدرسة، 40 سنة، فوجئت بعدد من الأشخاص المتواجدين أمام مؤسسة خيرية لاستلام المساعدات فاختلت عجلة القيادة بيدها واصطدمت بهم.



وأسفر الحادث عن وفاة سيدة مسنة وإصابة 9 آخرين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

