حريق مستوصف طبي في الصف والتحريات تكشف حجم الخسائر (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق بمستوصف نور النبى بدائرة مركز شرطة الصف، نتج عنه الدفاتر الخاصة بالمستوصف، و7 آلاف جنيه داخل درج مكتب وتلف جهاز كشف الأسنان، واحتراق جهاز تبييض الأسنان.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من العميد محمد الصغير رئيس قطاع الجنوب بنشوب حريق بمستوصف طبي بمنطقة الصف.

على الفور انتقل العقيد محمد العشرى مفتش مباحث الصف والمقدم أحمد ماهر رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه، عقب انتهاء عمليات الحماية المدنية من عمليات التبريد.



