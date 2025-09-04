العثور على جثة شاب "مشنوقا" داخل شقته بمنشأة ناصر

تحقق أجهزة الامن بالقاهرة في واقعة وفاة شاب عثر عليه مشنوق داخل شقته بمنطقة منشأة ناصر.

وتلقت قوات الأمن بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من شقة الشاب وبالانتقال عثرت قوات البحث الجنائي الشاب معلقا علي حبل بسقف مروحة شقته.

تحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثمان للمستشفى وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

وبمناقشة شهود العيان من الجيران أكدوا أن الشاب اختفى منذ يومين ليكتشف الجيران وفاته بعد خروج رائحة كريهة من شقته.

وأوضحوا أن الشاب كان يعيش مع والده الذى كان مسافرا منذ أيام، وأن والدة الشاب متزوجة من شخص آخر منذ مدة من الزمن.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

