الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حريق بفندق شهير في الدقي

نجحت أجهزة الأمن من السيطرة على حريق نشب داخل فندق شهير بدائرة قسم شرطة الدقي، دون وقوع إصابات.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد للوقوف على ملابسات الحريق.


تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغا من المقدم حسام العباسى رئيس مباحث الدقي بنشوب حريق محدود بوحدة تكييف بفندق شهير بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص المبدئي تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والعاملين وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

 

