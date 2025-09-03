مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق القاهرة ـ الفيوم

لقى شخصان من الفيوم مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث تصادم، بين سيارة ودراجة بخارية، في دائرة مركز شرطة سنورس، على طريق الفيوم - القاهرة، اليوم الأربعاء، ونقلت سيارات الإسعاف، المصاب والمتوفين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم على طريق الفيوم ـ القاهرة

كانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة، ودراجة بخارية، بنطاق مركز سنورس، على طريق الفيوم ـ القاهرة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخر، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة وتولي التحقيق.

