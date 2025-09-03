تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

في ضربة أمنية جديد ضد البلوجرز الذين يستغلون صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات مسيئة بهدف التربح السريع من زيادة نسبة المشاهدات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وصانعة محتوى تدعى بيبي.

القبض على التيك توكر ناني وبحوزته مخدر الآيس

والبداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقاطع فيديو للتيك توكر ناني علي، تقوم ببثها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت إيحاءات وأفعال خادشة للحياء العام، بهدف جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على التيك توكر ناني علي، وعثرت بحوزتها، على كمية من مخدر الآيس بغرض التعاطي، بالإضافة إلى 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع خادشة للحياء، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمة إلى ديوان قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

القبض على صاحب تريندات جاتا الإسكندراني

كما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض على صانع محتوى يدعى جاتا صاحب تريندات جاتا الإسكندراني، يقوم بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد وألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مارينا بمطروح، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي البلوجر بيبي بملابس رقص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع ورقصها بملابس خادشة للحياء العام.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة محتوى تدعى بيبي، لمقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وكذلك الرقص بملابس خادشة للحياء العام.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبحوزتها، ملابس رقص مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

