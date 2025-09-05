الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لفحص فيديو سحل فتاة وتجريدها من ملابسها على يد 3 سيدات بالسلام

قوات الأمن تفحص فيديو
قوات الأمن تفحص فيديو الاعتداء على فتاة بالسلام، فيتو

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لفحص، مقطع فيديو تم تداوله عبر "فيسبوك" لمجموعة من السيدات يعتدين على سيدة بشارع الترول التابع لدائرة قسم شرطة  السلام.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو يظهر اعتــداء عدد من السيدات على فتاة بالسلام.

 
وظهر بالفيديو 3 سيدات، يعتــدين على سيدة وينزعن عنها ملابسها مع جذبها من شعرها  في الشارع بمدينة السلام.

وقال ناشر الفيديو في وصفه له، إن المجني عليها تم الاعتـــداء عليها من جانب حماتها وعاونتها ابنتها وخطيبة ابنها وسحلوها في الشارع ثم استولوا على أموال وذهب المجني عليها، وأجبروها على التوقيع على إيصال أمانة، لافتًا إلى أن الواقعة حدثت بشارع الترول في موقف إسبيكو بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.
 

العثور على جثة شاب "مشنوقا" داخل شقته بمنشأة ناصر

مصرع "لص" سقط من الطابق الخامس أثناء هروبه من صاحب الشقة بـ 15 مايو

قطع عليها الطريق، تحرك أمني بعد استغاثة سيدة حاول عامل دليفري سرقتها بالإكراه

إصابة رضيعة بغيبوبة بعد ابتلاعها قطعة حشيش سقطت من والدها بالخطأ في الجيزة

تفاصيل القبض على البلوجرز ناني علي وجاتا الإسكندراني وبيبي بحوزتهم مخدرات وملابس رقص

حريق مستوصف طبي في الصف والتحريات تكشف حجم الخسائر (صور)

واحد منهم مات، القبض على مدرسة دهست 10 أشخاص أمام جمعية خيرية بالجيزة

حريق بفندق شهير في الدقي

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: العثور على جرح بالجانب الأيمن وزوجته أخفت الحقيقة

أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيسبوك أجهزة الأمن بمدينة السلام

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

سعر السمك اليوم، قفزة جديدة في 5 أصناف أكبرها البوري وأقلها البلطي

بأمر من صدام حفتر، الجيش الليبي يفتح تحقيقا عاجلا في مقتل مصري على يد الشرطة العسكرية

رشاد عبده: الحكومة واهمة لو تصورت أن عدم كشف الأزمات والمشاكل يخلق انطباعا جيدا عن الاقتصاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد إثيوبيا

القمص سرجيوس، قصة المسيحي الذي أبكى المصريين وخطبة بالجامع الأزهر أرعبت الإنجليز

ميسي يبدع في ليلة وداعه، أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا بتصفيات كأس العالم (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads