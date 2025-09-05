فريق بحث لفحص فيديو سحل فتاة وتجريدها من ملابسها على يد 3 سيدات بالسلام

شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لفحص، مقطع فيديو تم تداوله عبر "فيسبوك" لمجموعة من السيدات يعتدين على سيدة بشارع الترول التابع لدائرة قسم شرطة السلام.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو يظهر اعتــداء عدد من السيدات على فتاة بالسلام.



وظهر بالفيديو 3 سيدات، يعتــدين على سيدة وينزعن عنها ملابسها مع جذبها من شعرها في الشارع بمدينة السلام.

وقال ناشر الفيديو في وصفه له، إن المجني عليها تم الاعتـــداء عليها من جانب حماتها وعاونتها ابنتها وخطيبة ابنها وسحلوها في الشارع ثم استولوا على أموال وذهب المجني عليها، وأجبروها على التوقيع على إيصال أمانة، لافتًا إلى أن الواقعة حدثت بشارع الترول في موقف إسبيكو بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.



